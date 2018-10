Aller guten Dinge sind drei – diesem Motto wurden jetzt auch die frischgebackenen Eheleute Gerhard Schröder (74) und Soyeon Kim treu. Der ehemalige Bundeskanzler und seine Liebste stahlen sich erst vor wenigen Monaten still und heimlich davon und besiegelten ihre Liebe am 2. Mai in Soyeons Heimatstadt Seoul mit dem Jawort. Im August folgte schließlich die standesamtliche Trauung der beiden in Hannover. Die Krönung darf natürlich nicht fehlen: Im renommierten Hotel Adlon schmissen der Altkanzler und seine Liebste eine romantische Sause, die sich sehen lassen konnte.

Wie Spiegel Online berichtete, strahlten die beiden Verliebten bereits seit dem frühen Freitagabend in der deutschen Hauptstadt um die Wette. "Private Feier" soll auf der Hinweistafel unweit vom Brandenburger Tor gestanden haben – die zahlreichen Schaulustigen und Fotografen, die einen Blick auf das Paar werfen wollten, ließen sich davon allerdings nicht abschrecken. Von Interesse waren nämlich auch die Berühmtheiten unter den rund 150 Partyteilnehmern, die auf der hochkarätigen Gästeliste standen. Neben dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier (62) und dem türkischen Außenminister Mevlüt Cavusoglu sollen auch viele weitere Größen aus Politik und Wirtschaft im berühmten Prunksaal auf das Brautpaar angestoßen haben.

"Wir sind sehr glücklich", bestätigte die 48-jährige Dolmetscherin noch im Juli gegenüber Bunte. Für sie handelt es sich um die zweite Ehe. Ihr Göttergatte hingegen war zuvor schon viermal verheiratet.

Getty Images Gerhard Schröder und Soyeon Kim am Tag ihrer Hochzeitsfeier in Berlin

Getty Images/Sean Gallup Gerhard Schröder, Ex-Bundeskanzler von Deutschland

Sean Gallup / Getty Images Frank-Walter Steinmeier

