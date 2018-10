Natascha Ochsenknecht (54) schwärmt geradezu von ihrem neuen Partner Oliver Schumann – und das seit wenigen Wochen auch öffentlich. Mit einem gemeinsamen Pärchen-Selfie machte das Model seine Beziehung zu dem Kameramann vor Kurzem offiziell. Zusammen erschienen sie sogar schon auf dem einen oder anderen roten Teppich. Doch wie reagierte die Familie der einstigen Dschungelcamp-Teilnehmerin auf den neuen Mann in ihrem Leben? Nataschas Liebste sind wahre Olli-Fans.

Beim myblu-Tasting in Berlin gaben die beiden jetzt ihr erstes gemeinsames Paar-Interview. Dabei geriet Natascha so richtig ins Schwärmen und offenbarte, wie ihre Familie zu ihrem neuen Partner steht: "Der Olli ist komplett integriert. Meine Mutter liebt ihn, alle lieben ihn. Das ist alles super. Aber das war mir auch klar." Eine Antwort, mit der Olli wohl so nicht gerechnet hatte. Zumindest sein Gesichtsausdruck schwankte zwischen Überraschung, Erstaunen und Zufriedenheit.

Wie toll der Partner seiner Mutter ist, bestätigte auch ihr ältester Sohn. Mit dem Filmemacher unterhalte sich Wilson (28) sehr gerne über ihre gemeinsame Leidenschaft. "Wir haben denselben Filmgeschmack und können uns sehr gut austauschen. Das macht dann natürlich sehr viel Spaß", erklärte der Schauspieler.

Cinamon Red/WENN.com Jimi Blue, Wilson Gonzalez, Cheyenne Savannah und Natascha Ochsenknecht

Instagram / nataschaochsenknecht Natascha Ochsenknecht mit ihrem Freund Olli auf Mallorca

AEDT/WENN.com Wilson Gonzalez Ochsenknecht, Schauspieler

