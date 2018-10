Was war nur los bei Lucas Cordalis (51) und Daniela Katzenberger (32)? Der Schlagersänger gewann vor Kurzem die abenteuerliche Promi-Reality-Show Global Gladiators. Nach dem Game-Format durfte er seine Ehefrau in der Heimat anrufen. Als die Kultblondine jedoch bemerkte, dass die TV-Kameras noch liefen, brach die Verbindung ab. Anscheinend hatte der Reality-TV-Star wütend aufgelegt. Jetzt erklärt Daniela: Es sei alles in bester Ordnung zwischen ihr und Lucas.

Der vermeintliche Ehestreit der TV-Gesichter beunruhigte wohl große Teile ihrer Fangemeinde. In ihrer Instagram-Story erzählt die 32-Jährige, dass viele sie über die Vorkommnisse befragt hätten. "Ja, bei uns ist alles okay. Ich meine, wir sind seit über vier Jahren zusammen. Wir kennen die Macken voneinander, wir lieben uns, aber natürlich fliegen auch mal die Fetzen. Alles andere wäre ja unnormal", erklärt die Wahl-Mallorquinerin. Damit bestätigt sie allerdings auch, dass das Telefonat wohl nicht wegen einer schlechten Verbindung beendet wurde.

Um womöglich den intakten Haussegen zu unterstreichen, postete Dani am gleichen Tag noch eine Aufnahme ihrer Tochter Sophia (3) mit Papa Lucas. Auf dem Bild trägt die Kleine ein T-Shirt mit dem Aufdruck: "Mein Papa ist Global Gladiator." Die Frauen des Musikers scheinen also stolz auf seine Leistung zu sein.

P.Hoffmann/WENN.com Lucas Cordalis beim "Global Gladiators"-Pressetermin in Berlin

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger im September 2018

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis mit seiner Tochter Sophia

