Seit einer Woche hat sich das Leben von Denise Kappès (28) wohl komplett verändert. Am 29. September wurde die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin zum ersten Mal Mutter. Nach der Entbindung hatte die Berlinerin aber hohes Fieber und war gezwungen, noch einige Tage im Krankenhaus bleiben. Am Mittwoch durfte sie mit ihrem Sohn Ben-Matteo nach Hause fahren. Doch dann musste die Neu-Mama mit ihrem Spross wieder in die Klinik.

In ihrer Instagram-Story wandte sich die 28-Jährige am Sonntag an ihre Fans und berichtete: "Ja, wir sind schon on tour. Wir waren schon im Krankenhaus gerade, beim Kinderarzt, weil der Kleine auf beiden Seiten eine ziemlich starke Bindehautentzündung hat." Die Anzeichen dafür habe es bereits am Vortag gegeben und die hätten sich in der Zwischenzeit noch verschlimmert. "Er hat die Augen nicht mal mehr aufbekommen und das tat uns so leid", erklärte die Brünette.

Nach der Diagnose und der Behandlung dürfte es ihrem Wonneproppen schon bald besser gehen: "Jetzt hat er eine Salbe bekommen, [...] die hoffentlich ganz, ganz schnell hilft." Zudem hofft Denise, dass der restliche Sonntag ruhiger verläuft. Schließlich habe ihr Fratz die ganze Nacht geweint.

ActionPress / Max Bertani Denise Kappès im September 2018

Anzeige

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès beim Verlassen des Krankenhauses

Anzeige

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès' Freund Tim und ihr Kind Ben-Matteo

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de