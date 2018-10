Das Mysterium um Daniel Küblböck (33) ist nach wie vor ungelöst! Seit vier Wochen wird der Drittplatzierte der allerersten DSDS-Staffel nun bereits vermisst. Unterwegs von Hamburg nach New York soll er auf offener See von Bord eines Kreuzfahrtschiffes gesprungen sein. 30 Stunden lang wurde mit vier Schiffen und zwei Flugzeugen eine Fläche von insgesamt 4.208 Quadratkilometern abgesucht – vergeblich. Von Daniel fehlt jede Spur. Die Akte ist jedoch längst nicht geschlossen: Die kanadische Polizei steht weiterhin in Kontakt mit seiner Familie.

Handelte es sich um Suizid oder um einen tragischen Unfall? Der Familie, den Freunden und den Fans des einstigen Let's Dance-Kandidaten brennt diese Frage noch immer auf der Seele. Eine Polizeisprecherin erklärte nun gegenüber der tz, dass sie Vermisstenfälle 99 Jahre lang geöffnet halten müssen oder bis das Alter der vermissten Person 107 Jahre erreiche. Was die Angehörigen des 33-Jährigen davon halten, ist nicht bekannt. Gegenüber Bunte soll die Beamtin jedoch gesagt haben: "Ein Mitglied des Ermittlerteams steht mit der Familie in Kontakt."

Details über den Ermittlungsstand sollen weiterhin nicht mit der Öffentlichkeit geteilt werden. "Ich kann nur sagen, dass die Ermittlungen ergeben haben, dass dieser Vorfall nicht krimineller Natur war", lauteten die Worte weiter. Das kann sowohl für Selbstmord als auch für einen Unfall gelten.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Mcphoto / actionpress Das Passagierschiff "AIDALuna" auf See

Facebook / danielkaiserkueblboeck Daniel Küblböck, Ex-DSDS-Kandidat

Getty Images Daniel Küblböck, bei "Let's Dance" 2015



