Auf diese Frau ist Verlass, wenn es um den ganz großen Auftritt geht. Weltstar Lady Gaga (32) promotet aktuell fleißig ihren neuen Hollywood-Film "A Star Is Born" und setzt dabei wie gewohnt Fashion-Statements. Während eines Zwischenstopps beim Talk-Format "The Late Show with Stephen Colbert" zog sie wieder alle Blicke auf sich. Die "Born This Way"-Interpretin erschien in einem bodenlangen Traum in Blau, der ihrer zierlichen Figur besonders schmeichelte.

Im Studio von Stephen Colbert (54) war Gaga in Plauderlaune. Besonders auf Co-Star Bradley Cooper (43) stimmte der 32-jährige Popstar eine Lobeshymne an: "Es gibt wirklich eine Menge falscher Leute in Hollywood, aber Bradley ist definitiv keiner von denen." Die gemeinsamen Dreharbeiten hatte die beiden Leinwand-Kollegen zusammengeschweißt. Bei der Premiere des Streifens in Venedig liefen sie Hand in Hand über den roten Teppich.

Aktuell gilt die Sängerin durch ihre Performance in "A Star Is Born" als heiße Oscar-Anwärterin. Ob die Kritiker Recht behalten werden? Der Goldjunge könnte sich nach einem möglichen Gewinn zu den sechs Grammy-Awards der Rekordjägerin gesellen.

Patricia Schlein/WENN.com Lady Gaga vor ihrem Auftritt bei "The Late Show with Stephen Colbert" im Oktober 2018

Getty Images Bradley Cooper und Lady Gaga, Stars des Film "A Star Is Born"

Getty Images Lady Gaga und Bradley Cooper bei der Premiere von "A Star Is Born" in Venedig

