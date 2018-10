Eigentlich schwebt Denise Kappès (28) momentan im absoluten Mama-Himmel – Ende September hat die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin einen gesunden Jungen zur Welt gebracht. Wie die Neu-Mami jetzt allerdings am eigenen Leib erfahren musste, ist nach einer Geburt aber nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen angesagt. Offen gesteht Denise nun ihren Fans, dass sie in den ersten Stunden zu Hause in Tränen ausbrach.

Ein Follower will von der 28-Jährigen wissen, wie der erste Tag mit Ben in den eigenen vier Wänden so war. Die ehrliche Antwort dürfte wohl viele überraschen, denn in ihrer Instagram-Story nimmt Denise kein Blatt vor den Mund. "Ich hab nur geheult den ersten Tag. Hab mir aber sagen lassen, dass das ganz normal ist." Tatsächlich ist es keine Seltenheit, dass viele Frauen im Wochenbett von ihren Gefühlen übermannt werden. Der Körper braucht eine gewisse Zeit, um sich wieder zu regenerieren und den Hormonhaushalt zu stabilisieren.

Der sogenannte Babyblues macht sich meist etwa drei bis sieben Tage nach einer Entbindung bemerkbar – dieser Zeitraum trifft auch auf Denise zu, die trotz Gefühlsausbruch natürlich die Zeit mit ihrem Söhnchen in vollen Zügen genießt. Und wenn ihr doch einmal alles zu viel werden sollte, kann sie Tag und Nacht auf die tatkräftige Unterstützung ihres Liebsten Tim zählen, der sich – obwohl er nicht der leibliche Vater ist – rührend um den Knirps kümmert.

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès beim Verlassen des Krankenhauses

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès mit ihrem Sohn

Instagram/denise_temlitz_official Denise Kappès und ihr Freund Tim

