Hat das Warten etwa wirklich ein Ende? Seit einigen Tagen ist es verdächtig still um Bibi (25) und Julian Claßen (25) geworden. Die YouTube-Stars erwarten ihr erstes Kind – und ihr Sohnemann lässt sich überraschend viel Zeit, das Licht der Welt zu erblicken. Via Social Media hielt das Paar seine Fans bis zuletzt mit regelmäßigen Updates auf dem Laufenden, doch mittlerweile herrscht schon seit einigen Tagen absolute Funkstille. Nun meldete sich ein Fan im Netz zu Wort und will wissen: Bibi und Julian sind schon längst Eltern geworden.

Auf der Plattform Jodel schrieb ein User am Wochenende: "Ich kann euch sagen: Bibisbeautypalace hat einen Jungen bekommen." Wie er aus seinem privaten Umfeld erfahren haben will, habe Bibi in einem Kölner Krankenhaus entbunden. Zwar ist es kein Geheimnis mehr, dass die 25-Jährige und ihr frisch angetrauter Ehemann einen Sohnemann erwarten, doch ist der Kleine tatsächlich schon vor Tagen im Rheinland zur Welt gekommen? Auf eine Promiflash-Anfrage antwortete Bibis Management: "Leider können wir hierzu keine Auskunft geben."

Fest steht: Dass sich die stolzen Eltern nach der Geburt zunächst komplett zurückziehen werden, hatten sie bereits auf YouTube angekündigt: "Wir haben gesagt, dass wir die zwei bis drei Tage, die wir danach noch im Krankenhaus bleiben, für uns haben und dann keinen Besuch haben. Wir wollen uns erst mal so zu dritt aneinander gewöhnen und unseren kleinen Schatz kennenlernen."

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Bibi Heinicke, YouTuber

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Julian Claßen und Bibi Heinicke, YouTuber

Anzeige

Instagram / julienco_ Bibi und Julian an ihrer standesamtlichen Trauung

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de