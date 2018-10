First Lady der USA Melania Trump (48) steht in ständiger Kritik. Besonders in Sachen Mode erntet die Ehefrau von US-Präsident Donald Trump (72) vor allem im Netz böse Kommentare. Seien es Designer-High-Heels für einen Besuch bei Flutopfern oder ein weißer Tropenhelm für ihren Staatsbesuch in Afrika, ein Shitstorm jagt den nächsten. Jetzt hat ein Insider ausgepackt, was die gebürtige Slowenin von der Kritik wirklich hält.

Gegenüber HollywoodLife verriet der Vertraute: "Melania erträgt es nicht, dass Menschen sich ständig darauf fokussieren, was sie trägt und jedes noch so kleine Detail kritisieren. Sie fühlt sich schikaniert und gemobbt." Immer wieder stößt Melanias Kleidungswahl auf großes Unverständnis bei den Social-Media-Usern. Ihr Outfit beim Besuch in Ägypten brachte dem Ex-Model den Vergleich zum King of Pop ein: "Warum steht Melania Trump vor der Sphinx und ist genauso angezogen wie Michael Jackson (✝50) in seinem 'Smooth Criminal'-Musikvideo?", lautete nur einer der zahlreichen negativen Tweets.

Wenn es nach dem Insider geht, hat die 48-Jährige auch eine Erklärung für die ständige Kritik: "Melania versucht alles, um die negativen Kommentare auszublenden, aber natürlich treffen sie sie manchmal. Sie weiß, dass das alles nur passiert, weil sie mit Donald verheiratet ist."

Alex Wong / Getty Images Melania und Donald Trump

White House via ZUMA Wire / Zuma / ActionPress Melania Trump in Nairobi, Kenia

Getty Images / Mark Wilson Donald und Melania Trump, US-Präsidentenpaar

