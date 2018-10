Aufmerksamkeiten für seine Ehefrau oder "nur" ein inniger Moment mit der Verlobten? Wie genau der Stand zwischen Justin Bieber (24) und Hailey Baldwin (21) ist, konnte bisher noch nicht eindeutig geklärt werden: Mehrere Quellen berichteten von einer heimlichen Blitzhochzeit, für die auch weitere Hinweise sprechen würden, doch das Paar selbst schweigt beharrlich. Ob nun verheiratet oder nicht – der Sänger und seine Modelfreundin schweben im siebten Himmel. Auch im Auto können die zwei nicht die Finger voneinander lassen.

Am Samstag wurden die Turteltauben wieder einmal in Los Angeles gesichtet. Aufmerksame Fotografen fingen dabei einen innigen Moment zwischen dem kanadischen Popstar und seiner Liebsten ein: Während sich die beiden unterhielten, legte Justin immer wieder seine Hände behutsam an Haileys Gesicht. Einen Kuss konnten die Paparazzi zwar nicht einfangen – dafür wirkt Hailey auf den Bildern, als würde sie ihrem Schatz gerade ihr Herz ausschütten. Ob das Paar vielleicht über das Thema Schwangerschaft gesprochen hat?

Angeblich plant Hailey, ihre Karriere für ein Baby mit Justin auf Eis zu legen. Das Model arbeite bereits daran, vertragliche Verpflichtungen zurückzuschrauben. "Sie liebt Justin von ganzem Herzen und jetzt, wo sie verheiratet sind, möchte sie wirklich die Mutter seines Kindes sein. Sie haben sehr viel Sex und ein Baby könnte schon in den Startlöchern stehen", verriet ein Insider kürzlich in einem Interview.

Bris / MEGA Hailey Baldwin und Justin Bieber in Los Angeles

Bris / MEGA Hailey Baldwin mit ihrem Partner Justin Bieber

TSNYC / MEGA Justin Bieber und Hailey Baldwin in New York, September 2018

