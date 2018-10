Noch immer halten sich die Gerüchte hartnäckig, Justin Bieber (24) und Hailey Baldwin (21) hätten sich nach nur wenigen Monaten Beziehung das Jawort gegeben. Eine Handlung aus Liebe oder steckt mehr dahinter? Bereits in der Vergangenheit sorgte der Musiker mit seinem Verhalten für Aufsehen, wilde Party-Exzesse und Handgreiflichkeiten inklusive. In den letzten Jahren ist der 24-Jährige jedoch ruhiger geworden, wandte sich der Kirche zu. Doch verfällt er jetzt wieder in alte Verhaltensmuster?

Im Interview mit Page Six drückt ein Freund des Popstars seine Sorge aus: "Ich denke, dass er momentan eine Identitätskrise hat." Auch andere Personen aus seinem engsten Umfeld hätten den Eindruck, dass Justin seit der Eheschließung eine schwere Zeit durchmache und nicht so recht wisse, was er nun mit seinem Leben anfangen soll. Auch eine kürzlich im Netz aufgetauchte Aufnahme des Sängers untermalt diese Vermutung.

In dem Fan-Video zittert der 24-Jährige, während seine Augen weit aufgerissen sind. Justins Clique befürchtet deshalb einen Zusammenbruch, wie der "Wait for a minute"-Interpret es vor einigen Jahren schon einmal erlebt hatte: Auch damals habe er dieselben Anzeichen gezeigt.

Getty Images Hailey Baldwin und ihr Verlobter Justin Bieber, September 2018

Splash News Hailey Baldwin und Justin Bieber in Los Angeles

Rachpoot/MEGA Justin Bieber in Los Angeles

