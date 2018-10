Der Weg zur Genesung ist für Jan Ullrich (44) noch immer lang. Im August hatte der ehemalige Radrenn-Profi für Schlagzeilen gesorgt, als er im Vollrausch mit einer Escort-Dame aneinandergeraten war. Danach hatte sich der Ex-Profisportler in den Entzug begeben. Die ersten Wochen Therapie liegen mittlerweile hinter ihm und der Olympia-Gewinner scheint zuversichtlich zu sein, was die weitere Behandlung betrifft. Das liegt offenbar auch daran, dass Jans Familie – vor allem seine Kinder – ihm in dieser schweren Zeit Kraft geben.

In der Fernsehsendung Guten Morgen Deutschland sprach Jan ganz offen über seine bisherigen Fortschritte und betonte, dass für ihn nur eines zählt: "Ich habe vier wundervolle Kinder, die mich aufrichtig lieben. Ob ich erfolgreich bin oder nicht, so etwas kann kein Geld der Welt aufwiegen." Sein Leben habe er nach dem verheerenden Alkohol- und Drogen-Eklat umgekrempelt. "Menschen, die mich mit falschen Intentionen manipuliert haben, haben in meinem Leben nichts mehr verloren", sagte er.

Erst am vergangenen Sonntag gab der 44-Jährige bekannt, dass er die Klinik in Miami nach nur einer Woche verlassen habe, um sich künftig in Europa behandeln zu lassen. Mit der Entgiftung seines Körpers habe er das Fundament für ein neues Leben gelegt. In rund sechs Wochen will Jan allerdings wieder in die USA zurückkehren und dort weiter an seiner Suchterkrankung arbeiten.

Getty Images Ex-Radrenn-Profi Jan Ullrich, Juli 2015

Anzeige

Starpress/WENN.com Jan Ullrich auf Mallorca

Anzeige

WENN.com Jan Ullrich bei einem Event 2011

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de