Bert Wollersheim (67) schwebt auch Tage nach der Hochzeit noch immer auf Wolke sieben! Seit Samstag ist der Rotlichtkönig mit seiner Ginger Costello (33) verheiratet. Nach nur drei Monaten Beziehung gaben sich die zwei in Dänemark das Jawort. Obwohl es die Turteltauben kurz nach der Zeremonie erst einmal auf Hamburgs Partymeile krachen ließen, steht bei dem Paar die Romantik nach wie vor an erster Stelle: Bert widmete seiner Frau Ginger jetzt rührende Liebeserklärung!

Als Braut und Bräutigam blicken die beiden in ihre gemeinsame Zukunft – so zeigt es das Foto, das Bert nun auf seinem Instagram-Profil geteilt hat. Dazu fand der 67-Jährige emotionale Worte, die deutlich machen: Er hat in dem Cam-Girl seine große Liebe gefunden, mit der jeder Tag zu einem Geschenk wird. "Du weißt, mit mir umzugehen und zeigst minütlich, wie sehr du mich liebst. Du bist bereit, mit mir durchs Leben zu gehen – auch in schlechten Zeiten. Wenn du schläfst, lausche ich deinem Atem und freue mich auf den neuen Tag mit dir", schrieb der Reality-Star und versicherte seiner Angetrauten: Er freue sich mit Spannung auf ein neues Leben mit ihr.

Während Ginger zuvor noch nie verheiratet war, schloss der Ex-Mann von Sophia Wollersheim (31) mit der Zeremonie am Wochenende bereits zum dritten Mal den Bund der Ehe. Der Feierlaune der Hochzeitsgesellschaft tat das jedoch keinen Abbruch: Auf der Hamburger Reeperbahn herrschte eine fröhlich ausgelassene Stimmung.

Instagram / officialbertwollersheim Ginger Costello und Bert Wollersheim bei ihrer Hochzeit

Bartek Kolodziej Bert Wollersheim und Ginger Costello auf ihrer Hochzeitsfeier

Promiflash Ginger Costello und Bert Wollersheim nach ihrer Hochzeit

