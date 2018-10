Bald wieder zurück auf dem Laufsteg? Model Behati Prinsloo (30) lief von 2007 bis 2015 neunmal in Folge als Engel für Victoria's Secret. In den beiden vergangenen Jahren musste die Beauty allerdings pausieren, weil sie schwanger war. Jetzt verriet die gebürtige Südafrikanerin und Frau von Maroon 5-Sänger Adam Levine (39), ob ein Comeback als Engel dieses Jahr noch zu früh kommt.

Bei ihren letzten beiden Auftritten durfte die 30-Jährige die Fashion Shows des Lingerielabels in New York City und London jeweils eröffnen. Im Gespräch mit Andy Cohen verriet sie in dessen Talkshow Watch What Happens Live!, dass sie dieses Jahr ihre Rückkehr auf den Catwalk für die Modemarke feiern wird: "Weißt du was? Ich komme dieses Jahr zurück. Ich freue mich schon sehr, dieses Jahr laufen zu dürfen." Das Event wird am 8. November aufgezeichnet und dann einen Monat später ausgestrahlt.

Das Model lernte US-Sänger Adam bei der Victoria's Secret Show 2011 in Kalifornien kennen. Drei Jahre später heirateten die beiden Turteltauben dann in Mexiko. Zusammen haben sie mit Dusty Rose (2) und Gio Grace zwei Kinder.

Getty Images Behati Prinsloo und Adam Levine bei den Oscars 2015 in Hollywood

Getty Images Behati Prinsloo auf dem Laufsteg der Victoria's Secret Fashion Show in London 2014

London Ent / Splash News Adam Levine und Behati Prinsloo

