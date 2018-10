Diese Geburt verlief wohl anders als geplant! Gerade erst verkündete Bibi Claßen (25), dass ihr erstes Kind mit Ehemann Julian Claßen (25) auf der Welt ist. Bereits seit vier Tagen herrschte um das YouTube-Paar eine mysteriöse Social-Media-Funkstille. Die Fans waren sich sicher: Das Baby ist längst geboren! Sie sollten recht behalten. Warum es so ruhig war, verkündete nun Bibi selbst: Bei der Geburt ihres Knirpses war es zu "blöden Komplikationen" gekommen!

Die Neuigkeiten über die Ankunft ihres ganz großen Glücks ließ Bianca auf ihrem Instagram-Account aus dem Sack. Schon am 4. Oktober hat der noch namenlose Mini-Claßen das Licht der Welt erblickt – und das offenbar nicht ganz reibungslos: "Zwischenzeitlich hatte unser Spatz ein paar Probleme, diese konnten Gott sei Dank behoben werden. Mir geht es auch schon ein bisschen besser, es gab leider ganz blöde Komplikationen bei der Geburt, aber das ist jetzt zweitrangig. Ich habe es wie alle Mütter da draußen irgendwie geschafft", erklärte die frischgebackene Mama tapfer.

Was genau passiert ist, hielt Bibi noch unter Verschluss. Das muss aber nicht so bleiben, wie die 25-Jährige weiter schrieb: "Wenn wir mehr Kraft haben, werden wir euch von der Geburt berichten. Wann, können wir euch nicht sagen. Alles, was jetzt zählt, ist unser Schatz", schloss die Netz-Ikone ihren Post.

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen beim Frauenarzt

Instagram / bibisbeautypalace Bestätigt Julian und Bibi Claßen mit ihrem Sohn

wcrART/face to face / ActionPress Bibi Claßen, YouTuberin

