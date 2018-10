Kleine Maus! Bereits Anfang September wurden Pippa Middletons (35) Schwager Spencer Matthews (29) und seine Ehefrau Vogue Williams (33) Eltern eines Sohnes. Einen ganzen Monat mussten sich die Fans des Paares gedulden, bis sie den Wonneproppen namens Theodore im Netz zu Gesicht bekamen – doch am Dienstag war es endlich so weit: Die ersten Fotos zeigen ihn unter anderem in einem süßen Maus-Strickjäckchen!

"Was geht, Leute?! Ich bin Theodore und Papa denkt, dass ich am niedlichsten in diesem Maus-Hoodie aussehe!", kommentierte Spencer den Schnappschuss auf Instagram. Auf der Aufnahme gähnt der junge Erdenbürger noch ganz verschlafen. Und auch seine Mama Vogue postete ein Foto auf ihrem Social-Media-Kanal: Darauf ist zu sehen, wie der Spross einen Strampler trägt und leicht grinst. "Guckt euch dieses Lächeln an! Theodore, du bist meine Welt!", schwärmte das irische Model.

Mit der Namensfindung für ihren Nachwuchs hatten Spencer und Vogue zunächst für Verwirrung gesorgt. Im Juni hieß es noch, dass das Kind Stanley Freddie genannt werden würde. Nach der Geburt verrieten die zwei im Hello! Magazin dann, dass sie sich für die Namen Frederick und Michael entschieden hätten, um an Spencers Vater und seinen Bruder zu erinnern – doch am Ende habe das Paar seine Pläne noch einmal über den Haufen geworfen: "Wir haben eines Tages den Namen Theodore gehört und liebten ihn."

Instagram / spencermatthews Theodore Frederick, der Sohn von Vogue Williams und Spencer Matthews

Instagram / voguewilliams Theodore Frederick, der Sohn von Vogue Williams und Spencer Matthews

Instagram / Voguewilliams Spencer Matthews und Vogue Williams im Griechenlandurlaub

