Am Freitag findet bereits die zweite royale Hochzeit dieses Jahres statt! Prinzessin Eugenie (28) und ihr Verlobter Jack Brooksbank werden sich auf Schloss Windsor das Jawort geben. Genau wie ihr Cousin Prinz Harry (34) und seine Liebste Meghan (37) wird das Paar in der St George's Chapel vor den Traualtar treten. Die Vorbereitungen laufen schon seit Wochen auf Hochtouren – und inzwischen werden auch immer mehr Details zu Eugenies großem Tag bekannt!

Um 11 Uhr vormittags werden Eugenie und ihr Jack Ja zueinander sagen, wie der Kensington-Palast bereits angekündigt hatte. In den USA werden Fans der britischen Monarchie die Hochzeit live über TLC verfolgen können – "drei Stunden lang, ohne Werbeunterbrechung", wie der Sender bestätigte. Im britischen Fernsehen sollen derweil lediglich Ausschnitte aus der Trauung gezeigt werden. Während der Zeremonie wird der Erzbischof von York – dem Herzogtum ihrer Eltern Fergie (58) und Prinz Andrew (58) – ein Gebet für das Brautpaar sprechen. Für die musikalische Untermalung des Gottesdienstes wird unterdessen das Royal Philharmonic Orchestra sorgen. Darüber hinaus soll auch der Star-Tenor Andrea Bocelli (60) in der Kapelle auftreten.

Nach der Kirche wird Queen Elizabeth II. (92) auf Schloss Windsor einen Empfang ausrichten. Anschließend folgt ein Dinner in der Royal Lodge, wo später auch eine Party mit etwas lockererem Dresscode stattfinden wird. Eugenies Brautkleid wird übrigens von einem britischen Designer stammen. "Kurz nachdem wir unsere Verlobung verkündet hatten, wusste ich, welchen Designer und welchen Look ich will", sagte die 28-Jährige vor wenigen Wochen gegenüber Vogue.

WENN.com Prinzessin Eugenie bei einer Veranstaltung zu Ehren von Nelson Mandelas 100. Geburtstag in London

Anzeige

Twitter / RoyalFamily Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank

Anzeige

Jeff Spicer/Getty Images Prinzessin Eugenie bei der The Serpentine Galleries Summer Party 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de