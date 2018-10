Was für ein Ritterschlag! Sänger Ed Sheeran (27) ist ein gefeierter Megastar, sein letztes Album "Divide" stürmte weltweit an die Spitze der Charts. Momentan befindet sich der britische Songwriter auf großer Tour. Dass er abseits des Konzert-Stresses noch Zeit für andere Dinge findet, zeigt sich jetzt im Netz: Denn der sympathische Rotschopf hat einem anderen Künstler zum Geburtstag eine besondere Überraschung gemacht!

Der mehrfache Grammy-Gewinner Bruno Mars (33) feierte am Montag Geburtstag und kein Geringerer als der "Perfect"-Interpret sang ihm ein Ständchen: "Happy birthday to you, happy birthday lieber zweifacher Super Bowl-Sänger, happy birthday to you!" Das Video postete Bruno auf Instagram. "Du weißt, du hast es geschafft, wenn du Ed Sheeran anheuern kannst, um dir Happy Birthday zu singen", kommentierte er den lustigen Clip. Während der Brite musikalisch ein weiteres Mal abliefert, isst das Geburtstagskind genüsslich seinen Kuchen und freut sich.

Der 33-jährige Amerikaner ist genau wie Ed auch gerade auf Welt-Tournee. Im Rahmen seiner 24K Magic Tour machte Bruno zu seinem Ehrentag Halt in Nashville. Dort trafen sich die beiden kurzerhand, da der Brite hier zwei Tage zuvor auftrat.

Frazer Harrison / Getty Images Ed Sheeran, Sänger

Anzeige

Slaven Vlasic / Getty Images Bruno Mars

Anzeige

Getty Images Bruno Mars während der "24K Magic World"-Tour

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de