Beauty-Session bei Sophia Vegas (31)! Das TV-Gesicht hatte in der diesjährigen Promi Big Brother-Staffel für die Überraschung gesorgt: Die Ex von Bert Wollersheim (67) erwartet ihr erstes Kind! Seitdem war es in Sachen Nachwuchs-Update ruhig um die Blondine geworden – sie offenbarte allerdings, dass sie unter ihrem kleinen Babybauch leide. Jetzt gönnte sich Sophia eine Auszeit vom Alltagstrubel: Sie stattete ihrem Friseur des Vertrauens einen Besuch ab.

Auf ihrem Instagram-Kanal gewährte Sophia einen Einblick in ihren Aufhübsch-Termin, auf den sie offenbar lange gewartet hat: "Die ersten fünf Monate habe ich mich dagegen entschieden, die Haare zu färben." Aber nach drei kompetenten Aussagen von Gynäkologen freue sie sich nun, sich in guten Händen bei ihren Friseuren zu wissen. "Ich fühle mich viel wohler als vorher und das ist etwas, was gerade in der Schwangerschaft oft unterschätzt wird", erklärte Sophia. Denn auch sie sei ab und an kritisch, erinnere sich dann aber daran, wie schön es sei, ein gesundes Baby im Bauch heranwachsen zu spüren: "Und das ist im Grunde alles, was zählt."

Für Sarah Harrison (27) ging es in ihrer Schwangerschaft nach hinten los, als sie sich die Haare färben ließ: Auf sie prasselte ein derber Shitstorm ein. Damals nahm sie ihr Stylist Dieter Ferschinger allerdings im Promiflash-Interview in Schutz: "Haare färben in der Schwangerschaft ist wenn, dann nur in den ersten drei Monaten bedenklich." Und diesen Zeitraum hat Sophia mittlerweile weit überschritten: Sie steuert nach eigenen Aussagen auf den sechsten Monat zu.

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas beim Friseur

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas

Instagram / sarahnowak Dieter Ferschinger und Sarah Nowak in Graz

