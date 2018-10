Kanye West (41) ist ein bekennender Fan von Donald Trump (72). Der Rapper ließ sich sogar mit dem weltweit umstrittenen US-Präsidenten ablichten und beteuert auch in Interviews immer wieder: Seine Stimme gehöre dem 72-Jährigen! Zunächst wurde Ye bei seiner Trump-Offensive noch belächelt. Mittlerweile scheint jedoch jeder begriffen zu haben, dass der Musiker es wirklich ernst meint. Und genau deswegen teilte vor allem Pete Davidson (24) heftig gegen Kanye aus!

Am Samstag verteidigte der 41-Jährige erneut seinen Support für das amerikanische Staatsoberhaupt. Zu den Rassismusvorwürfen erklärte Kanye in der TV-Show Saturday Night Live: "Wenn mich jemand inspiriert und ich mich ihm anschließen möchte, muss ich ja nicht an all seine Grundsätze glauben." Während seines Auftritts trug der Gatte von Kim Kardashian (37) eine Kappe mit der Aufschrift "Make America great again", dem Wahlslogan von Trump höchstpersönlich. Zu viel für SNL-Comedian Pete: "Er hat diese Kappe die ganze Woche getragen. [...] Ich wünschte, ich hätte dich dafür gemobbt. Weißt du? Es könnte Leute aufregen, wie deine Frau oder schwarze Menschen."

Anschließend setzte sich Pete ebenfalls eine Cap auf, jedoch mit dem Aufdruck "Make Kanye 2006 again" und spielte damit auf Zeiten an, in denen sich der Künstler noch ganz seiner Musik widmete. "Kanye ist ein Genie, aber ausschließlich ein musikalisches", stellte der Komiker klar, forderte jedoch, Ye solle seine politische Meinung lieber für sich behalten.

Getty Images / Drew Angerer Kanye West und Donald Trump

Rick Davis / SplashNews.com Kanye West in New York City

Getty Images Pete Davidson bei der "Tonight Show Starring Jimmy Fallon"

