Er will für sie weitermachen! Erst vor wenigen Stunden wurde öffentlich, dass Goodbye Deutschland-Star Ngoc Mildenberger im Alter von nur 36 Jahren den Kampf gegen den Krebs verloren hat. Die Vietnamesin und ihr Mann Thomas wollten sich ihren Wunsch vom Leben auf Phu Quoc erfüllen – aber die Erkrankung zerstörte ihren Traum. Thomas hat nach Ngocs Tod ein klares Ziel vor Augen: Er will ihre gemeinsamen Vorhaben in die Tat umsetzen!

"Thomas schreibt, es gehe ihm etwas besser. Er ist momentan noch in Brückmühl in Bayern, will aber Ende des Jahres nach Vietnam und seine Freunde und Ngocs Familie besuchen", schrieben die Verantwortlichen auf der offiziellen "Goodbye Deutschland"-Facebook-Seite. Der ehemalige Bauunternehmer halte an den Plänen, die er mit seiner Frau hatte, fest: "Er will im nächsten Jahr das Resort auf Phu Quoc in Angriff nehmen!" Der TV-Auswanderer bedanke sich bei allen für ihre Anteilnahme.

Vor drei Jahren hatte Thomas sein Herz an die 14 Jahre jüngere Ngoc während eines Urlaubs verloren. Gemeinsam wollten sie dann ein Resort aufbauen – die Schockdiagnose zwang sie dann dazu, nach Deutschland zurückzukehren. Acht Monate später versuchten sie erneut ihr Glück in Vietnam, aber durch die erneute Erkrankung von Ngoc mussten sie ihre geplante Minigolfbahn-Anlage ebenfalls aufgeben.

MG RTL D / Imago TV Thomas und Ngoc Mildenberger beim Minigolf

MG RTL D / Imago TV Ngoc und Thomas Mildenberger am Flughafen München

MG RTL D / Imago TV Ngoc und Thomas auf Phu-Quoc

