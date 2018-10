Hält es der verurteilte Bill Cosby (81) hinter Gittern einfach nicht aus? Ende September wurde das TV-Gesicht zu insgesamt drei bis maximal zehn Jahren Gefängnis verurteilt, weil er die Universitätsmitarbeiterin Andrea Constand im Jahr 2004 betäubt und vergewaltigt haben soll. Seine Haftstrafe trat der 81-Jährige erst vor zwei Wochen an – doch auf seine Freiheit kann der Schauspieler offenbar überhaupt nicht verzichten: Er beantragte vor Kurzem seine Freilassung!

Wie das Magazin Deadline berichtete, habe Cosby am vergangenen Freitag den Antrag auf seine Entlassung gestellt. Außerdem fordere er ein neues Urteil vom Gericht in Pennsylvania, unter anderem, weil der Richter durch seine Frau, die mit Missbrauchsopfern arbeitet, befangen gewesen sein soll. In dem Schreiben zählen die Anwälte des Verurteilten weitere vermeintliche Fehler im Verlauf des Prozesses auf – so sollen die Beweise gegen ihren Mandanten nicht aussagekräftig genug gewesen sein. Außerdem habe man das hohe Alter des US-Amerikaners nicht berücksichtigt.

Sollte der einstige Komiker mit seinen Forderungen Erfolg haben und der Prozess tatsächlich neu aufgerollt werden, sollen außerdem neue Beweise vorgelegt werden. So sei beispielsweise ein belastendes Telefonat, das Cosby mit der Klägerin geführt haben soll, nicht authentisch. Komme es nicht zur erneuten Verhandlung, fordern die Juristen zumindest eine Verringerung des Strafmaßes.

Getty Images Andrea Constand im Gericht in Norristown

Ouzounova/Splash News Bill Cosby auf dem Weg zum Gericht

MPI04/Capital Pictures / MEGA Bill Cosby, Comedian

