Auf diese Nachricht hatten die Fans von Bibi (25) und Julian Claßen (25) viele Tage gewartet: Das YouTuber-Pärchen kann sein erstes Kind endlich im Arm halten! Auf ihrem Social-Media-Kanal teilte die frischgebackene Mama die News am Dienstag mit ihren Fans – und das ließ nicht nur ihre Community Luftsprünge machen. Auch die deutschen Stars sind angesichts dieser fröhlichen Neuigkeiten völlig aus dem Häuschen: Und eine der ersten prominenten Gratulanten war Dagi Bee (24)!

Unter dem Instagram-Schnappschuss, der die Hände der stolzen Eltern und die ihres Söhnchens zeigt, tummeln sich mittlerweile tausende Kommentare– darunter auch der von Dagi Bee. "Oh, Glückwunsch! Nur das Beste, Gesundheit und ganz viel Freude bei eurem neuen Lebensabschnitt", schrieb die Lifestyle-Queen und versah ihren Beitrag noch mit Emojis die verdeutlichen: Sie ist hin und weg! Neben dem YouTuber-Traumpaar Maren (26) und Tobias Wolf, Online-Kollegin Ischtar Isik und Inlfuencerin Lisa-Marie Schiffner (17) meldete sich unter anderem auch noch Teenieschwarm Mike Singer (18) in den zahlreichen Star-Posts zu Wort: "Herzlichen Glückwunsch!" Unter die mittlerweile über 500.000 Likes mischten sich neben weiteren Sternchen der Plattform, wie beispielsweise Bonnytrash und Shanti Tan, auch Ex-Bachelorette-Boy Philipp Stehler (30), Sängerin Jasmine Thompson und die stolzen Muttis Bonnie Strange (32) und Anna Maria Damm (22).

Neben ihren Fans und Freunden steht Bibi nach der Geburt, bei der es einige Komplikationen gegeben haben soll, besonders einer zur Seite: Ehemann Julian. In ihrem Post dankte sie ihrer besseren Hälfte mit rührenden Worten: "Julian, du hast Großartiges die letzten Tage geleistet und ich weiß nicht, womit ich so einen tollen Mann wie dich verdient habe."

Instagram / marenwolf Tobias und Maren Wolf, Vlogger

Anzeige

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm mit ihrer Tochter Eliana

Anzeige

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Bibi Heinicke, Webstars

Anzeige

Glaubt ihr, dass Bibi und Julian ihren Kleinen bald zeigen? Ja, bestimmt! Nein, das glaube ich nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de