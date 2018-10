Die amerikanische Sängerin Tina Turner (78) ist eine echte Rockröhre mit einer Power-Stimme. Mittlerweile ist die "Simply the Best"-Interpretin unglaubliche 60 Jahre im Musikgeschäft. Seit fünf Jahren ist die mehrfache Grammy-Gewinnerin mit dem deutschen Musikproduzenten Erwin Bach glücklich verheiratet. Zuvor führte sie bereits für 16 Jahre mit Songwriter Ike Turner (✝76) eine Ehe. Jetzt offenbarte Tina, wie schlimm die Beziehung mit Ike wirklich war.

Wie das britische Onlinemagazin Daily Mail berichtet, beschreibt die 78-Jährige in ihrer kommenden Autobiografie "My Love Story" schonungslos ehrlich, dass die Beziehung zum amerikanischen Sänger eine wahre Hölle war. "An meinem Tiefpunkt war ich davon überzeugt, dass nur noch der Tod mich da herausbringen kann. Daher habe ich auch versucht, mich umzubringen. Ich ging zu meinem Arzt und sagte ihm, dass ich Schlafstörungen hätte. Direkt nach dem Abendessen nahm ich dann alle 50 Tabletten, die er mir gab", gestand Tina. Als sie allerdings von der Dosis aufwachte, fühlte sie sich unglücklich, war sich aber sicher, dass sie die nötige Kraft hat, um das alles durchzustehen.

Als Ike ihr den Antrag machte, hatten die beiden Musiker bereits vier gemeinsame Kinder. Die Hochzeit fand im mexikanischen Tijuana statt und war für Tina alles andere als romantisch. Nach der Trauung ging es für das frischvermählte Ehepaar nämlich direkt in ein Bordell.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Tina Turner und Erwin Bach im April 2015

Getty Images Tina Turner bei der Emporio Armani Fashion-Show in Mailand

Evening Standard/Getty Images Tina und Ike Turner 1972



