Er muss sich nun auf sich und seine Gesundheit konzentrieren! Schauspieler Ben Affleck (46) sorgte in den vergangenen Wochen immer wieder für Schlagzeilen. Nach einem erneuten Alkoholrückfall ließ sich der Filmstar vor Kurzem in eine Entzugsklinik einweisen. Dabei immer an seiner Seite: seine seit dieser Woche offizielle Exfrau Jennifer Garner (46). Dabei gibt es in Bens Leben mit Shauna Sexton eigentlich seit August eine neue Frau. Für die hat er anscheinend jetzt keine Zeit mehr: Shauna und Ben sollen sich getrennt haben!

Erst vergangenes Wochenende hatte sich der Batman-Star zusammen mit seiner Flamme eine kleine Auszeit gegönnt. In Big Sky, im US-Bundesstaat Montana, genossen die einstigen Turteltauben die Ruhe der Natur. Allerdings sieht es so aus, als habe der Trip einiges zwischen den beiden geändert. Wie eine Quelle gegenüber People verriet, soll es zwischen Ben und Shauna aus sein: "Er hat es genossen, mit ihr zusammen zu sein, aber er muss an sich selbst arbeiten. Mit ihr momentan zusammen zu sein, funktioniert einfach nicht."

Ben wolle sich in der kommenden Zeit auf das Wesentliche in seinem Leben fokussieren. An erster Stelle stehen nun erst mal seine Abstinenz, seine Familie und die nächsten Projekte. Das Liebes-Aus mit Shauna bedeute jedoch für keinen der beiden fiesen Herzschmerz. "Es gab nichts, wovon man sich trennen konnte, da es eine lockere Sache war", ergänzte der Insider.

Splash News Jennifer Garner, Samuel und Ben Affleck im September 2018

Splash News Ben Affleck in Los Angeles

Instagram / shaunasexton_ Shauna Sexton in Calabasas

