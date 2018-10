Es war wohl die Meldung des Tages. Xavier Naidoo (47) wird neben Dieter Bohlen (64) und Pietro Lombardi (26) in der DSDS-Jury sitzen. Das bestätigten RTL und der Musiker am Mittwoch ganz offiziell. Schon Pietros Teilnahme als ehemaliger Sieger war für die Fans ein Grund zur Freude. Nun gilt es, noch den letzten Sitz am Jurypult zu vergeben. "Ein Mädchen suchen wir gerade noch", gab Dieter in seinem Instagram-Post zu Xaviers Teilnahme heute bekannt. Promiflash kennt fünf Kandidatinnen, die sich perfekt dafür eignen würden.

Victoria Swarovski (25) eroberte das deutsche Fernsehen in den letzten Jahren im Sturm. Nach ihrem Sieg bei Let's Dance 2016 moderierte sie in diesem Jahr das Format an der Seite von Daniel Hartwich (40). Dieter Bohlen kennt sie zudem schon ziemlich gut, denn mit ihm saß sie vor zwei Jahren in der Jury bei Das Supertalent. Auch musikalisch kennt die Beauty sich aus, hat bereits mehrere Singles veröffentlicht. Womöglich bewertet sie auch bald die Kandidaten bei DSDS.

In den vergangenen Jahren saßen vermehrt Ladys aus dem Schlagerbereich neben dem Poptitan. Nach Vanessa Mai (26) oder Michelle (46) könnte womöglich Maite Kelly (38) eine gute Option sein. Bei RTL ist die Sängerin bereits ein bekanntes Gesicht und konnte bereits Juryerfahrung bei Let's Dance 2012 erlangen. Als Mitglied der Kelly Family kam sie bereits im Kleinkinderalter mit Musik in Berührung, hat Millionen von Platten verkauft und auch ihre Solokarriere kann sich sehen lassen. Als Vollprofi und toughe Frau würde sie Dieter und Co. auf jeden Fall die Stirn bieten.

Jeanette Biedermann (38) wurde Anfang der 2000er als Popstar berühmt, galt sogar als die deutsche Britney Spears (36). Ihre Songs schafften es regelmäßig in die Top 10 der Charts. Länger war es still um die einstige GZSZ-Darstellerin geworden, doch bei der Verleihung der Goldenen Henne vergangene Woche kehrte sie mit einem Knall zurück auf die Bühne. Auch viel neue Musik habe sie geschrieben – schon aus Promo-Sicht wäre eine DSDS-Teilnahme also erfolgsversprechend. Trotz 1,52 Meter Körpergröße ist die Blondine nicht auf den Mund gefallen und wäre mit Sicherheit eine Bereicherung für die Show.

Musikurgestein Nena (58) kennt sich mit Castingshows perfekt aus. Zwischen 2011 und 2014 war sie als Coach und Jurorin bei The Voice of Germany, außerdem bereits bei The Voice Kids. Im Laufe ihrer bald 40-jährigen Karriere hat sie bereits mehrfach Platin und Gold mit ihren Alben geholt und ist sogar mit einigen ihrer Songs im Ausland bekannt. Für ihre klaren Worte ist sie bekannt und würde sich so von einem Dieter Bohlen nicht so leicht unterkriegen lassen.

Sarah Lombardi (25) hat ihre Karriere selbst in der RTL-Show begonnen, musste sich nach Ex Pietro Lombardi allerdings mit dem zweiten Platz begnügen. Erst kürzlich veröffentlichte sie ein neues Album und erfand sich musikalisch neu. Tatsächlich sei sie sogar für den Jury-Job angefragt worden, soll aber wegen Pietros Teilnahme wieder aus dem Rennen geflogen sein. Womöglich haben Dieter und Co. es sich aber doch nochmal überlegt, denn das Lombardi-Duo würde sicher für Einschaltquoten sorgen.

