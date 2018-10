Vaterschaftsgerüchte um George Michael (✝53)! Der 2016 verstorbene Wham!-Sänger führte Anfang der Neunzigerjahre zwar eine Beziehung mit dem Brasilianer Anselmo Feleppa, bekannte sich jedoch selbst als bisexuell. Vier Jahre nach dem Tod seines Lebensgefährten soll der Interpret 1997 eine folgenreiche Affäre gehabt haben – das behauptete jetzt zumindest die Schwedin Ulrika Lillemor Alfa Wonwolf: Sie sei sich sicher, dass der Bühnenstar der Vater ihres Sohnes ist!

Zu der Liebschaft sei es laut der Zeitschrift National Enquirer gekommen, weil Ulrika den Briten in den Monaten nach dem Tod seiner Mutter getröstet habe. Im Zuge dessen sei sich das Duo sehr nahe gekommen, obwohl die Skandinavierin zum damaligen Zeitpunkt angeblich verheiratet war und bereits einen Sohn hatte. Ihre Familie habe von dem intimen Treffen mit dem "Wake Me Up Before You Go-Go"-Interpreten jedoch nichts mitbekommen. Auch Beweise könne Ulrika für ihre Behauptungen vorlegen: So existiere nicht nur ein Vaterschaftstest, auch die Ähnlichkeit zwischen ihrem Kind und George sei nicht zu leugnen.

Noch dazu habe der Musiker von seinem Papa-Glück gewusst. Jahrelang soll er seinen Nachkommen finanziell unterstützt haben. Öffentlich hatte er hingegen immer beteuert, zeit seines Lebens kinderlos gewesen zu sein. Sollte an den Gerüchten allerdings etwas dran sein, hätte der geheime Nachwuchs Anspruch auf ein Erbe – Georges Vermögen wird derzeit auf Hunderte Millionen Dollar geschätzt. Pressesprecher des vermeintlichen Vaters stellten aber bereits klar: Sie halten Ulrikas Aussagen für erdacht.

Getty Images George Michael im August 1984

Peter Macdiarmid/Getty Images George Michael im Mai 2007 in London

Splash News George Michael

