Auch andere große Persönlichkeiten feiern an diesem Datum ihren Ehrentag. Vor Kurzem haben Bibi (25) und Julian Claßen (25) die frohe Botschaft verkündet: Am 4. Oktober hat ihr kleiner Sohn endlich das Licht der Welt erblickt. Während die beiden ihre Fans in der Zeit von Bibis Schwangerschaft permanent über die Entwicklung ihres Babys auf dem Laufenden gehalten haben, gönnten sie sich nach der Geburt erst mal ein paar Tage nur für sich. Auch weitere Details über ihren Nachwuchs halten sie vorerst geheim. Eines wissen die Fans aber schon jetzt: Der Racker teilt sich seinen Geburtstag mit echten Superstars!

Seit Tagen hat auf den Instagram-Profilen der beiden YouTube-Stars Funkstille geherrscht. Jetzt bestätigten sie endlich den Grund für die Online-Abstinenz: Tatsächlich ist am 4. Oktober ihr erster Sohnemann auf die Welt gekommen. Den Ehrentag beansprucht der Star-Knirps aber natürlich nicht nur für sich – auch internationale Bekanntheiten wie Oscar-Preisträger Christoph Waltz (62) und Shades of Grey-Beauty Dakota Johnson (29) ließen sich an diesem Datum von ihren Liebsten feiern. Die deutschen Serien-Lieblinge Valentina (24) und Cheyenne Pahde (24) konnten es gleich im Doppelpack krachen lassen.

Bibi und Julian ist trotz des Baby-Glücks aktuell wohl trotzdem nicht zum Feiern zumute. Wie die Blondine in ihrem Post weiter schrieb, habe es während der Entbindung einige Komplikationen gegeben. Diese seien auch der Grund, wieso die junge Mutter jetzt eine Extraportion Ruhe fernab der Öffentlichkeit braucht.

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen mit ihrem Sohn

Getty Images Dakota Johnson bei der Premiere von "Bad Times At The El Royale"

YouTube / BibisBeautyPalace Julian und Bibi Claßen beim Frauenarzt

