Kommende Woche geht es endlich wieder los! Bei Bauer sucht Frau wird Inka Bause (49) bereits zum 14. Mal einsame Landwirte an die Frau bringen. Seit 2005 verkuppelt die Blondine ihre Schützlinge mit Leib und Seele. Auch im Nachhinein besucht sie ihre Bauernpaare gern und tanzt auf vielen Hochzeiten. Die Freude, mit der sie das Format alljährlich präsentiert, kommt auch nicht von ungefähr. Für Inka war es eine schicksalhafte Fügung, dass sie den Job annahm.

"Wir haben uns gefunden, das war der magische Moment, als ich gefragt wurde, ob ich das moderieren will. [...] Ich sag ja immer, das Leben, das sind ja alles keine Zufälle. Es kommt immer so, wie es kommen soll. [...] Das ist eine Schicksalsbegegnung gewesen und eine Fügung", sagte sie im Interview mit RTL. Fast habe es sich so angefühlt, als würde man dem richtigen Menschen begegnen, findet sie Sängerin.

Die Freude am Liebesglück ihrer Kandidaten ist Inka stets ins Gesicht geschrieben. Auch das sei nicht gespielt: "Man moderiert ja viel und das ist ja auch viel Business und viel Job und ich mach es auch mit Leidenschaft, aber ich glaube, mit richtiger Liebe moderiere ich nur Bauer sucht Frau. [...] Ich bin sehr dankbar, dass ich das machen darf."

MG RTL D / Ruprecht Stempell Inka Bause, Moderatorin von "Bauer sucht Frau"

MG RTL D / Stefan Gregorowius Bauer Marco, Moderatorin Inka Bause und seine Bewerberinnen beim Scheunenfest 2018

MG RTL D / Stefan Gregorowius Bauer Guy und Moderatorin Inka Bause beim "Bauer sucht Frau"-Scheunenfest 2018

