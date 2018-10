Ziehen sie bald zusammen? Justin Bieber (24) und Hailey Baldwin (21) fahren mit ihrer Liebesachterbahn derzeit nur bergauf. Erst im Juli gab das Paar seine Verlobung bekannt – nur zwei Monate später sollen sich die beiden angeblich bereits das Jawort gegeben haben. Jetzt überraschte Justin mit einem weiteren süßen Liebesbeweis: Der Sänger soll für sich und Hailey eine luxuriöse Villa in Los Angeles gemietet haben!

Dieses neue Detail verriet jetzt ein Insider gegenüber dem Onlineportal TMZ. Demnach habe der 24-Jährige vor Kurzem einen Mietvertrag für ein 557 Quadratmeter großes Haus in der sogenannten Stadt der Engel unterschrieben. Für das stolze Anwesen muss der "Sorry"-Interpret monatlich umgerechnet rund 86.476 Euro blechen – sich seine eigenen vier Wände in Kalifornien zu kaufen, komme für den Musiker aber trotzdem noch nicht infrage.

Stattdessen überraschte der Biebs vor wenigen Wochen mit dem Kauf einer Luxusimmobilie in Kanada – und sorgte damit für Spekulationen um einen Wohnortswechsel in seine Heimat. Wie ein Insider gegenüber US Weekly durchblicken ließ, sei Justin von dem aktuellen Rummel um sich und seinen Schatz inzwischen jedoch total genervt. "Er versucht, sich wieder an ein normales Leben zu gewöhnen", erklärte die Quelle.

Splash News Justin Bieber und Hailey Baldwin

Getty Images Justin Bieber und Hailey Baldwin bei der New York Fashion Week 2018

GIOVANNI/MEGA Justin Bieber und Hailey Baldwin in Beverly Hills, September 2018

