Bei Die Höhle der Löwen werden die Präsentationen der Gründer alles andere als schnell über die Bühne gebracht! Jeden Montag können die Fans der Erfolgssendung vor den Fernsehbildschirmen mit Spannung verfolgen, wie einfallsreiche Erfinder den Investoren Carsten Maschmeyer (59), Judith Williams (46), Frank Thelen (43), Georg Kofler (61), Dagmar Wöhrl (64) und Ralf Dümmel (51) ihre Ideen vorstellen. Um die Löwen von sich zu überzeugen, müssen die Produkt-Schöpfer sich in einem Pitch verkaufen – doch so kurz wie im TV gezeigt, ist diese Präsentation in echt gar nicht!

Schlappe fünf bis zehn Minuten haben die Gründer, um ihre Kreationen einem der bietenden Juroren schmackhaft zu machen – so scheint es zumindest den Zuschauern. In Wirklichkeit ist diese Zeitspanne jedoch sehr viel größer, wie Gründerszene nun berichtet. Demnach hätten die Businessleute 90 Minuten, in denen sie sehr ausführliche und tiefgehende Fragen von Judith, Dagmar und Co. beantworten müssten. Anschließend beginne die Verhandlungsphase und der Fight um einen Deal.

Selbst nach Abschluss eines solchen, teils millionenschweren Deals bleibe den neuen Geschäftspartnern kaum Zeit, um sich auszutauschen: Zwischen den einzelnen Pitches liegen nur rund 20 Minuten zum Verschnaufen. Für ein längeres Gespräch habe man erst nach Feierabend genug Ruhe, wie Carsten betonte.

