Vor wenigen Wochen überraschte Pietro Lombardi (26) seine Community mit einer Hammerneuigkeit: Der Sänger wird in der kommenden DSDS-Staffel neues Jurymitglied sein. Nun gab der Sender einen weiteren Juror für Deutschlands beliebteste Castingshow bekannt – neben Urgestein Dieter Bohlen (64) und Pie wird nun auch noch Xavier Naidoo (47) sitzen. Doch die Supporter des Ausnahmesängers sind da gespaltener Meinung über Xaviers neues Engagement!

Dies verkündete der "Dieser Weg"-Interpret gestern auf seinem Instagram-Account, doch seine Community war nicht ganz so begeistert von seinem Platz am DSDS-Jurypult. "Oh man. Braucht er Geld oder warum macht er das?", "Versteh ich gar nicht, warum du da mitmachst" oder "Oh nein echt??? Bei The Voice oder so verständlich. Aber doch nicht DSDS", lauteten nur drei Kommentare verwunderter User.

Die Promiflash-Leser hingegen sind schon total gespannt auf den neuen Experten an der Seite von Dieter. 88,8 Prozent (Stand: 11.10.2018, 14.15 Uhr) der Follower freuen sich riesig auf den 47-Jährigen. Die anderen 11,2 Prozent finden, dass es bessere Musiker als Xavier für DSDS gibt. Glaubt ihr, der Sänger wird gut mit Dieter und Pietro harmonieren?

MG RTL D / Stefan Gregorowius Pietro Lombardi und Dieter Bohlen bei DSDS

Anzeige

Getty Images Xavier Naidoo, Sänger

Anzeige

Getty Images Xavier Naidoo, Musiker

Anzeige

Glaubt ihr, der Sänger wird gut mit Dieter und Pietro harmonieren? Ja, total! Nein, ich denke nicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de