Busy Philipps (39) gibt einen Einblick in ihre Vergangenheit – und der hat es in sich. Am 16. Oktober bringt die Schauspielerin ihre Biografie "This Will Only Hurt a Little" auf den Markt. Darin schreibt sie nicht nur darüber, dass sie als 14-Jährige vergewaltigt wurde, sondern auch über die Höhe- und Tiefpunkte ihrer Karriere. Für einen buchstäblich niederschmetternden Moment sorgte James Franco (40): Bei den Dreharbeiten für eine Jugendserie schrie der Schauspieler seine Kollegin an und warf sie zu Boden.

Von 1999 bis 2000 spielten die beiden in der Serie "Freaks and Geeks" mit, die in Deutschland unter dem Titel "Voll daneben, voll im Leben" lief. In ihrem Buch behauptet Busy, ihr Co-Star sei bei den Dreharbeiten ein "verdammter Tyrann" gewesen. Für eine Szene musste sie in ihrer Rolle James' Charakter einen sanften Schlag in die Brust versetzen. Dem damals etwa 20-jährigen Darsteller schien nicht bewusst gewesen zu sein, dass der kleine Schubs im Script stand – er brüllte seinen Co-Star an. "Er hat meine Arme geschnappt und in mein Gesicht geschrien: 'Fass mich nie wieder an!' Und er warf mich zu Boden. Flach auf den Rücken. Mir blieb die Luft weg", erinnert sich die heute 39-Jährige an den Vorfall.

Alle am Set seien entsetzt gewesen, schildert die Dawson's Creek-Schauspielerin weiter. Serienprotagonistin Linda Cardellini (43) habe die aufgelöste Busy getröstet und ihr geraten, ihren Manager anzurufen. Am nächsten Tag habe sich James entschuldigt – vermutlich, nachdem der Regisseur und die Produzenten ihn dazu aufgefordert hatten. Für seinen Ausraster sei der Hollywood-Star, dem mehrere Frauen im vergangenen Jahr sexuelle Übergriffe vorgeworfen hatten, allerdings nie bestraft worden.

ActionPress / United Archives GmbH Seth Rogen, Linda Cardellini, Jason Segel, Busy Philipps, James Franco (v.l.) bei "Freaks & Geeks"

Getty Images Linda Cardellini und Busy Philipps bei den Critics' Choice Awards 2016

John Barrett/ Splash News James Franco, Schauspieler

