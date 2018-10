Gibt es jetzt doch Hoffnungen auf königlichen Nachwuchs? Seit sich Prinz Harry (34) und seine Meghan (37) im Mai das Jawort gegeben haben, sind alle Augen auf die neue Herzogin gerichtet – und vor allem auf ihren Bauch! Die royalen Fans suchen energisch nach Hinweisen, die auf eine Schwangerschaft deuten könnten – zuletzt sorgten die Haare der ehemaligen Schauspielerin für Trubel. Nun rückt etwas anderes in den Fokus der Kinder-Hoffnung: Meghans Ernährung.

Wie Gala von einem Mitarbeiter im Kensington Palace erfahren haben will, soll der Ex-Suits-Star seinen kompletten Speiseplan geändert haben. "Seit acht Wochen isst Meghan deutlich mehr Eiweiß. Fürs Frühstück muss jetzt immer besonders fetthaltiger griechischer Joghurt vorrätig sein, das wollte sie früher nie", soll der Insider in dem Gespräch ausgeplaudert haben. Aber nicht nur Meghan, auch ihr Schatz soll nun andere Nahrungsmittel bevorzugen: "Und beide – die Herzogin und der Prinz – fragen mehr Gerichte mit Hülsenfrüchten und Soja statt Fleisch an."

Erst vor wenigen Tagen war von einem Babybauch allerdings noch keine Spur erkennbar. Bei einem öffentlichen Auftritt spazierte Meghan mit Harry durch Sussex. Der eng anliegende, grüne Lederrock schmeichelte der Schönheit nicht nur perfekt – er präsentierte auch die schmale Körpermitte der 37-Jährigen.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Sussex

John Rainford/WENN Herzogin Meghan beim Sentebale ISPS Handa Polo Cup 2018

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei ihrem Besuch in Sussex im Oktober 2018

