Neuer OP-Marathon bei Sophia Vegas (31)! Die Ex von Rotlichtlegende Bert Wollersheim (67) ist für ihre häufigen Besuche beim Beauty-Doc bereits bekannt. Vor allem seitdem sie sich einige Rippen entfernen ließ, schockiert die TV-Blondine ihre Fans immer wieder mit ihrer winzigen Mini-Taille. Für dieses ungewöhnliche Schönheitsideal zahlt die werdende Mama jetzt allerdings einen hohen Preis: Sie hat seither große Narben am Rücken, wegen denen sie sich nun wieder unters Messer legen muss!

Im RTL-Interview sprach die 31-Jährige über die negativen Folgen ihres Beauty-Wahns. Die Narben, die sie mittlerweile so sehr stören, sollen nämlich durch OP-Pfusch entstanden sein. Die Wundmale seien nach ihrer Rippenentfernung aufgetreten, eine zweite OP habe es dann nur noch schlimmer gemacht. Ihr neuer Arzt sieht da nur noch eine Möglichkeit: wieder operieren – und zwar gleich vier bis fünf Mal! Sophias Schwangerschaft mache den Eingriff nämlich noch deutlich komplizierter: "Die Haut wird immer mehr gedehnt und unter Spannung gesetzt. Eine Narbe, die jetzt einen Zentimeter breit ist, kann zur Geburt drei oder vier Zentimeter breit sein", erklärte der Chirurg.

Sophia selbst sieht die ganze Sache aber einfach positiv. Durch die Rippenentfernung habe sie schließlich erst ihr großes Liebesglück gefunden: "Es hatte ja irgendwie auch was für sich. Wenn ich die Rippen nicht entfernt hätte, hätte ich meinen Mann nicht. Ich würde nicht in L.A. wohnen." Jetzt steht erst mal ihr Baby an erster Stelle. Den Eingriff will sie erst nach der Entbindung über sich ergehen lassen.

Mathis Wienand / Freier Fotograf Sophia Vegas in Düsseldorf 2018

Anzeige

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas

Anzeige

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas, Reality-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de