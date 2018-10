Da hat jemand den inoffiziellen Dresscode offensichtlich nicht beachtet! Am Freitag haben sich Prinzessin Eugenie (28) und Jack Brooksbank das Jawort gegeben. Unter die 850 Gäste mischten sich neben den royalen Familienangehörigen auch zahlreiche Promis wie Robbie Williams (44) und seine Ehefrau Ayda Field (39). Während ihre Tochter Theodora (6) sich als Blumenmädchen bestens geschlagen hat, erntete Robbie Kritik fürs Kaugummikauen. Auch Ayda blieb nicht verschont: Hat sie mit ihrem elfenbeinweißen Outfit der Braut die Show gestohlen?

Vorher hieß es nur: Eingeladene Damen sollen ein Tageskleid wählen, das zwar nicht so lang und feierlich wie ein Abendkleid, dafür aber mindestens knielang sein sollte. Auf einen Farbton wurde nicht explizit hingewiesen, doch bei einer Hochzeit Weißtöne zu tragen, ist eigentlich nur der Frau der Stunde erlaubt, um ihr den modischen Vortritt zu überlassen. Da ist Ayda mit ihrem Satin-Zweiteiler von Giorgio Armani (84) wohl in ein Fashion-Fettnäpfchen getreten.

"Schande über dich. Es sah auf den Fotos und im Fernsehen weiß aus", "Man sollte niemals Weiß zu einer Hochzeit tragen" oder "Ich hätte niemals gedacht, dass sie Weiß trägt und versucht, sich in den Vordergrund zu drängen" – mit Kommentaren wie diesen beschwerten sich zahlreiche Instagram-User. Einige Fans nahmen Ayda aber auch in Schutz und sagten, ihr Ensemble gehe eher in den hellgrauen Bereich. Was haltet ihr von dem Look? Stimmt in unserer Umfrage ab.

