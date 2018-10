Da waren die Medien wohl mal wieder auf der falschen Fährte! Seit knapp einem Jahr sind Dakota Johnson (29) und Chris Martin (41) nun ein Paar. Und seitdem warten alle nur auf eines: gemeinsamen Nachwuchs. In der Vergangenheit hatten verschiedene Magazine mehrfach spekuliert, dass die Schauspielerin ein Baby erwartet. Doch nun meldete sich die Hollywood-Beauty selbst zu Wort und räumte endgültig mit den Gerüchten auf: Sie bekommt definitiv kein Kind.

Als Dakota kürzlich in der The Ellen DeGeneres Show zu Gast war, sprach die Talkmasterin sie auf die wild diskutierte Familienplanung mit dem Coldplay-Frontmann an. Die Antwort der 29-Jährigen fiel recht knapp und eindeutig aus: "Das Einzige, womit ich schwanger bin, sind viele tolle Ideen – keine Babys." Vorerst bekommen Chris' Kids aus seiner ersten Ehe mit Hollywoodstar Gwyneth Paltrow (46) also kein kleines Geschwisterchen.

Ihr vehementes Dementi unterstrich die Shades of Grey-Schauspielerin kürzlich mit einem Auftritt im knappen Sport-Dress. Beim Verlassen eines Fitness-Studio trug Dakota nur einen BH und enge Leggins und präsentierte so offensiv ihren flachen Bauch – keine Spur von einer Schwangerschafts-Kugel.

Splash News Dakota Johnson, Schauspielerin

MEGA "Fifty Shaed of Grey"-Star Dakota Johnson, Oktober 2018

Splash News Chris Martin und Moses Bruce Anthony Martin

