In wenigen Stunden ist es so weit: Prinzessin Eugenie (28) wird endlich ihrem Liebsten Jack Brooksbank in Windsor zum Ehemann nehmen. Während die ganze Welt heute darauf achten wird, welche Ähnlichkeiten die Hochzeit der Tochter von Prinz Andrew (58) mit der prunkvollen Heirat von Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) im Mai dieses Jahres hat, kann Eugenie offenbar nur an eines denken: wie sehr sie ihren Bald-Ehemann eigentlich liebt! Denn die 28-Jährige soll nur Tage vor dem Jawort ausgeplaudert haben, dass sie sich damals auf den ersten Blick in Jack verliebt hat!

Ein Insider verriet nun gegenüber Hollywood Life: Eugenie sei während eines Termins im Windsor Castle aus dem Schwärmen von ihrem Ehemann gar nicht mehr herausgekommen! Anwesenden soll sie sogar offenbart haben, wie verrückt Jack sie schon nach ihrer erst Begegnung im Ski-Ort in Verbier 2010 gemacht habe: "Ich glaube, ich habe direkt meine Mutter angerufen und habe gesagt: 'Ich mag diesen Kerl wirklich wirklich sehr! Ich will, dass er mich auch mag.' Und dann hat er mir ziemlich ausladend zugewunken. Da wusste ich, dass er mich auch gut findet", soll sie entzückt berichtet haben.

Und diese Faszination ist auch bis heute nicht abgeebbt, wie Eugenie ihrer Begleitung außerdem erzählt haben soll: "Jack ist einfach der Typ, mit dem du auf einer Party sofort ins Gespräch kommst, wenn du in der Masse total verloren bist und niemanden findest, mit dem du dich unterhalten kannst. Er kommt in den Raum und zieht einfach alle in seinen Bann. Er ist so bescheiden und großzügig!" Und nach der heutigen Feier gehört Jack dann endgültig der glücklichen Royal-Braut!

Stuart C. Wilson / Getty Prinzessin Eugenie in London

Anzeige

Sipa Press/ActionPress Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie bei einem Gottesdienst in Windsor

Anzeige

Heathcliff O'Malley - WP Pool/Getty Images Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de