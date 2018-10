Die Neunzigerjahre waren ein wildes und aufregendes Jahrzehnt in Sachen Mode. Karottenjeans, bauchfreie Oberteile, Spaghettiträger, Plateau-Turnschuhe und hautenge Netz-Shirts waren ständige Textilbegleiter der Kinder dieser Dekade. Die einstigen Trend-Teile finden heute wieder den Weg in die Kleiderschränke modebegeisterter Menschen weltweit. Beauty-Ikone Kim Kardashian (37) erinnerte ihre Follower an eine Zeit vor Social Media und Selfies, wie ein kürzlich gepostetes Throwback-Pic beweist.

Die Kosmetik-Unternehmerin postete jetzt eine Momentaufnahme ihres 13-jährigen Ichs auf Instagram. In voller Neunziger-Montur, mit Choker-Kette um den Hals und Pager in der Hand, schaut Teenager-Kim lässig in die Kamera. Die Ehefrau von Rapper Kanye West (41) ist großer Fan solcher digitalen Rückblicke. Manchmal ist auch der gesamte Kardashian-Clan zu sehen – inklusive des verstorbenen Familienoberhaupts Robert Kardashian Sr. (✝59).

Auch Anfang des aktuellen Jahrtausends machte die heutige Kurven-Ikone noch einen ganz anderen optischen Gesamteindruck. Als Dauerbegleitung von It-Girl Paris Hilton (37) sorgte Kim damals für die ersten Schlagzeilen. Die beiden ehemaligen BFFs näherten sich nach jahrelangen Streitigkeiten wieder an, als Kim verkündete, gerne an Paris' anstehender Hochzeit teilnehmen zu wollen.

Instagram / kimkardashian Ein Kindheitsfoto von Kim Kardashian

Anzeige

Titomedia.com / Splash News Paris Hilton und Kim Kardashian 2006 in Sydney bei einer Party

Anzeige

Getty Images Reality-Star Kim Kardashian, August 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de