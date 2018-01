Wie in alten Zeiten? Paris Hilton (36) hat ihr Partygirl-Leben und auch die dazugehörige Kim Kardashian (37) eigentlich längst hinter sich gelassen. Nun steht die Eheschließung mit ihrer großen Liebe Chris Zylka (32) kurz bevor. Überraschend: Das It-Girl verkündete vor einigen Tagen, dass sie ihre Ex-BFF Kim bei ihrer Hochzeit dabeihaben möchte. Jetzt äußerte Kim sich zu der indirekten Einladung!

Ein TMZ -Reporter erwischte Kanye West (40) und seine Ehefrau auf dem Weg zu einem Restaurant in Los Angeles. Das Paar gab sich an diesem Abend sehr schweigsam, doch der Journalist konnte ihr eine Antwort entlocken: Das Promi-Paar werde bei Paris' Hochzeit gerne vor Ort sein und freue sich darauf, die Trauung zu feiern. Offenbar haben die beiden das Kriegsbeil endlich begraben und einer BF-Reunion steht nichts mehr im Wege!

Kim und Paris waren vor einigen Jahren unzertrennlich, bis die beiden sich fies zerstritten. Der angebliche Grund: Kim K. trat durch ihr Sex-Tape aus dem Schatten der Hotelerbin. Die neue Berühmtheit ihrer Freundin schmeckte der blonden Beauty wohl so gar nicht – und führte zu einem Konkurrenzkampf, den die Freundschaft nicht überlebte. In der letzten Zeit schien es jedoch so, als würde das einstige Promi-Duo langsam wieder zueinanderfinden.