Heute ist der große Tag endlich da: Prinzessin Eugenie (28) wird ihrem Verlobten Jack Brooksbank das Jawort geben. Die Zeremonie findet diesen Freitag in der St. George's Chapel in London statt. Aber warum heiraten die beiden Turteltauben an einem Wochentag und nicht am Wochenende? Die jungen Eheleute in spe halten mit ihrem Hochzeitstag eine inoffizielle Tradition aufrecht – die bisher nur ein royales Couple missachtete!

Es gibt keine festen Regeln, die besagen, an was für einem Tag die britischen Royals heiraten dürfen – allerdings ist auffallend, dass viele königliche Hochzeiten auf der britischen Insel in der Vergangenheit an einem Wochentag über die Bühne gingen. So schworen sich die Queen (92) und ihr Gatte Prinz Philip (97) am 20. November 1947, einem Donnerstag, ewige Treue. Ihr Sohn Prinz Charles (69) heiratete Prinzessin Diana (✝36) am 29. Juli 1981, einem Mittwoch. Und Herzogin Kate (36) und Prinz Williams (36) Trauung fand am 29. April 2011 an einem Freitag statt.

Nur Herzogin Meghan (37) und ihr Schatz Prinz Harry (34) tanzten aus der Reihe: Ihre romantische Hochzeitszeremonie wurde an einem Samstag abgehalten, am 19. Mai 2018. Wie findet ihr es, dass Eugenie und Jack so traditionsbewusst sind? Stimmt ab!

