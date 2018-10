Was läuft wirklich zwischen Yanik Strunkey und seiner Love Island-Gespielin Lisa? Die Zuschauer der Flirtshow konnten in den vergangenen Wochen beobachten, wie sich die beiden vor laufenden Kameras nähergekommen sind. Nach einigen Tagen fragte der 31-Jährige die Blondine sogar ganz offen, ob sie auch nach den Dreharbeiten seine Freundin sein möchte. Doch wie hat sich die Beziehung der beiden nach dem Auszug aus der Liebesvilla entwickelt? Im Promiflash-Interview gibt das Männermodel ein Gefühlsupdate!

Yanik selbst beschreibt sich im Hinblick auf Beziehungen als Realist. Daher erklärt der Muskelmann, dass er in den kommenden Wochen erst einmal abchecken müsse, ob er und Lisa auch im Alltag ein eingespieltes Team sind. Trotzdem kann er seine Gefühle für die 21-Jährige im Promiflash-Gespräch nicht leugnen. "Ich bin wirklich schon verliebt in sie. Aber es ist jetzt auch noch nicht so, dass man sagt: 'Boah, wir müssen irgendwie zusammenziehen!' Wir sind noch in einer Phase, in der man sich herantastet. So geht es uns beiden", schildert er die aktuelle Situation. Die drei magischen Worte "Ich liebe dich" habe das "Love Island"-Duo noch nicht ausgetauscht.

Wie jedes Paar, das sich in einem Dating-Format kennengelernt hat, müssen sich auch Yanik und Lisa einige Vorwürfe gefallen lassen. Ihre Hater werfen ihnen vor, ihre Anziehung sei reine Show gewesen. Der Qualitätsmanager im Bereich Logistik geht mit dieser Anschuldigung jedoch gelassen um: "Ich kann das auch irgendwie verstehen. Aber bei uns ist es definitiv nicht der Fall. Von meiner Seite aus ist es wirklich echt."

RTL II / "Love Island" Lisa und Yanik Strunkey bei "Love Island" 2018

Instagram / allabout_liz "Love Island"-Kandidaten Lisa und Yanik

RTL II / "Love Island" Lisa und Yanik Strunkey bei "Love Island"

