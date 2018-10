Tolle Neuigkeiten für alle Fans von Phantastische Tierwesen! Schon der erste Film, der in J.K. Rowlings (53) berühmter Harry Potter-Welt spielt, war supererfolgreich. In wenigen Wochen kommt nun endlich auch der zweite Teil in die Kinos. Die Zuschauer werden dann nicht nur mit Newt Scamanders (Eddie Redmayne, 36) mitfiebern können – auch Hollywoodstar Johnny Depp (55) konnte wieder eine Rolle in der Reihe ergattern. Doch damit nicht genug: Er bestätigte jetzt sogar, dass er im dritten Streifen ebenfalls zu sehen sein wird!

Das verriet der 53-Jährige nun gegenüber Collider. Er liebe seine Rolle des verschlagenen Bösewichts Grindelwald, da sie äußerst interessant und komplex sei. Tatsächlich könne er es kaum erwarten, wieder in den Charakter zu schlüpfen: "Ich freue mich schon riesig auf die Fortsetzung, mit der wir vermutlich Mitte nächsten Jahres beginnen werden", berichtete Johnny.

Es sei ihm damals eine große Ehre gewesen, als J.K. Rowling wegen des Jobs auf ihn zukam: "Es war unglaublich. Es kam einfach aus dem Nichts." Als die Autorin Johnny dann auch noch verriet, dass sie bereits gespannt sei, wie er Grindelwald verkörpern würde, konnte er es kaum fassen: "Ich war wirklich gerührt und es hat mir komplett den Atem verschlagen."

Landmark Media Press and Picture / ActionPress Der Hauptcast von "Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen"

Getty Images Schauspieler Johnny Depp bei einer Premiere in Zürich

ANGELA WEISS/AFP/Getty Images J.K. Rowling bei der Weltpremiere von "Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen" in New York

