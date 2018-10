Hütet Herzogin Meghan (37) unter diesem Mantel etwa ein süßes Geheimnis? Fünf Monate nach ihrer eigenen Hochzeit auf Schloss Windsor, sollte die Frau von Prinz Harry (34) bei der Trauung von dessen Cousine Prinzessin Eugenie (28) und ihrem Liebsten Jack Brooksbank eigentlich eine untergeordnete Rolle spielen. Trotzdem war es mal wieder die neue Royal-Lady, die bei der Herbsthochzeit alle Blicke auf sich zog. Der Grund: Meghans Outfit heizte die Schwangergerüchte weiter an!

Seit dem 19. Mai wünschen sich die Royal-Fans Nachwuchs von Harry und Meghan. Während es die beiden allerdings gar nicht eilig zu haben scheinen, werden im Palast bereits Wetten über eine mögliche Empfängnis abgeschlossen. Meghans Auftritt in Windsor könnte den Buchmachern jetzt noch mehr Arbeit bescheren. Die ehemalige Schauspielerin zeigte sich bei dem Fest nämlich nicht in einem schönen Kleid, wie es die Mehrzahl der anderen weiblichen Gäste taten – sie behielt bei Temperaturen um die 20 Grad lieber ihren Mantel an. Für viele jetzt der vermeintliche Beweis: Unter der blauen Jacke verstecke Meghan ein kleines Bäuchlein! Schließlich behielt sie während des gesamten Gottesdienstes den obersten Knopf des schicken Teils clever zu.

Überraschen Meghan und ihr Ehemann das Volk also bald schon mit eigenem Nachwuchs? Tatsächlich soll dieses Szenario gar nicht mehr so unwahrscheinlich sein. Fünf Monate nach ihrem offiziellen Eintritt in das britische Königshaus habe sich Meghan bereits an das Leben als Herzogin von Sussex gewöhnt, weshalb sie nun bereit für ein Baby sei. Das verriet zumindest ein Insider gegenüber Us Weekly.

Getty Images Herzogin Meghan, Oktober 2018

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei der Hochzeit von Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei der Hochzeit von Prinzessin Eugenie

