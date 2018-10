Im zweiten Anlauf läuft es umso runder für das Traumpaar: Seit 2016 führen Popsternchen Katy Perry (33) und Schauspieler Orlando Bloom (41) eine On-Off-Beziehung vor den Augen der Öffentlichkeit. Auf einem Event im vergangenen Monat bekannten sich die beiden erstmals wieder hochoffiziell zueinander und strahlten mit dem Blitzlicht der Kameras um die Wette. Katy kann ihre Liebe für Orlando nicht nur zeigen, sondern auch in Worte fassen, wie sie in einem aktuellen Interview bewies.

In einem Gespräch mit Footwear News sprach die "Prism"-Interpretin offen über die Qualitäten ihres Wieder-Partners: "Mein Freund ist ein großer Anker für mich. Aus irgendeinem Grund ziehe ich Menschen an, die ehrlich zu mir sind und mich vor dem Durchdrehen bewahren." Perfekte Bedingungen für Katy, die in der Vergangenheit mit psychischen Problemen zu kämpfen hatte und sich mehr erden möchte. So zog sie kürzlich die Konsequenzen ihres mittlerweile zehn Jahre andauernden Jetset-Lebens und gönnte sich nach ihrer erfolgreich absolvierten "Witness"-Tour eine Karriere-Auszeit.

Das verschafft den beiden Turteltauben mehr Zeit für ihr privates Liebesglück. Wollen Orlando und Katy nun Nägel mit Köpfen machen? Gerüchten zufolge feilt der Fluch der Karibik-Star aktuell schon an seinem Heiratsantrag.

Palace Lee / SplashNews.com Orlando Bloom und Katy Perry in London

Anzeige

Andreas Solaro/AFP/Getty Images Orlando Bloom und Katy Perry im Vatikan

Anzeige

Tim P. Whitby / Getty Images Katy Perry bei Kiss FM

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de