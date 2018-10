Melania Trump (48) kämpft jetzt gegen Mobbing! Seitdem ihr Ehemann im November 2016 zum 45. Präsident der Vereinigten Staaten gewählt wurde, muss sich auch die gebürtige Slowenin im Netz regelmäßig einem Shitstorm stellen. Daher startet die First Lady mit "Be Best" nun eine Kampagne gegen Hass im Internet. In einem Interview erklärt die 48-Jährige nun, warum sie für diese Initiative als Schirmherrin so gut geeignet ist: Sie selbst sieht sich nämlich als meist gemobbte Person der Welt!

Ganz spurlos geht der heftige Hate auf den sozialen Netzwerken offenbar nicht an Melania vorbei. Im Interview mit dem US-amerikanischen Fernsehsender ABC verrät sie nun nämlich, dass ihr die Kritik durchaus zu schaffen macht. "Ich könnte sagen, dass ich die am meisten gemobbte Person auf der Welt bin. Auf jeden Fall eine von ihnen, zumindest wenn man wirklich sieht, was Leute über mich sagen", schildert die First Lady ihre Sicht der Dinge. Melania stört sich vor allem daran, dass sich ihre Widersacher lieber über ihre Klamotten als ihre politischen Aktivitäten lustig machen. "Ich wünschte, die Leute würden mehr darauf achten, was ich tue und nicht, was ich trage", erklärt die 48-Jährige selbstbewusst.

Doch zumindest ihr Ehemann scheint sich für Melanias politische Einschätzungen zu interessieren. So bittet er sie ab und an sogar um Rat: "Ich gebe ihm meine ehrliche Meinung und dann tut er, was er für richtig hält", berichtet die Mutter von Barron Trump (12) über ihre Diskussionen mit dem US-Präsidenten.

Getty Images Donald und Melania Trump in Washington

Getty Images Melania Trumo in Malawi

Getty Images Melania Trump, First Lady

