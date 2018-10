Mit dieser Story greift Berlin - Tag & Nacht ein echtes Tabuthema auf! Am Montagabend musste das Publikum in den letzten Minuten der Episode eine ziemlich heftige Szene verdauen: Der angehende Fußballprofi Pascal Reuter (Matthias Höhn, 22) wurde nach einer Party Opfer einer Vergewaltigung. Eine Gruppe maskierter Männer fiel in der Nacht über den Kicker her. Einigen Zuschauern gingen diese Bilder jedoch zu weit!

Auf der offiziellen Facebook-Seite von "Berlin - Tag & Nacht" finden ein paar Fans jedenfalls kritische Worte für die entsprechende Szene. "Ich finde so ein Thema gehört nicht zu BTN, das auch Kinder schauen. Ich bin einfach nur entsetzt! Ich überlege, ob ich das weiterschauen kann, denn da kommt mir das blanke Kotzen. Natürlich darf dieses Thema nicht totgeschwiegen werden – aber es gehört nicht um 19 Uhr ins Fernsehen", äußert eine Followerin ihre Bedenken. Auch einer anderen Zuschauerin geht die Story eindeutig zu weit: "Gott sei Dank gab es die Vergewaltigung nicht zu sehen bzw. nicht ganz. Von den Machern finde ich die Geschichte echt daneben", lehnt sie die gezeigten Bilder ab.

Doch einige Fans befürworten, dass die Serie auch dieses Tabuthema aufgreift. "Ich finde, das soll uns nur zeigen, in was für einer kranken Welt wir mittlerweile echt leben", weiß ein Zuschauer die polarisierende Storyline zu schätzen. Auch Pascal-Darsteller Matthias Höhn lobt im Promiflash-Interview vor einigen Tagen die Serie für ihren Mut: "Es ist einfach ein Thema, das totgeschwiegen wird in Deutschland und es ist wichtig, dass man zumindest mal weiß, was in einem vorgeht, wie so etwas passiert, weil es eben einfach solche Fälle gibt!"

RTL II Vergewaltigungszene bei "Berlin - Tag & Nacht"

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn, Reality-Star

RTL II Matthias Höhn als Pascal bei "Berlin - Tag & Nacht"

