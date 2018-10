Seit Wochen wird es nicht ruhig um Jens Büchner (48): Wegen gesundheitlicher Probleme musste der Mallorca-Star erst einige Auftritte absagen und entschied sich dann dazu, sein Café für den Rest der Saison zu schließen. Als wäre der daraus entstandene Fan-Hate nicht schon schlimm genug, musste sich der Jenser kurz darauf noch schweren Vorwürfen von ehemaligen Faneteria-Angestellten aussetzen. Davon hat Jens nun genug: Ihm platzt der Kragen!

"So, der Büchner meldet sich mal. Alle warten auf eine 'Gegendarstellung'. Auf das, was uns zurzeit so alles unterstellt wird. Aber hier gibt es ganz andere Probleme", läutete der Goodbye Deutschland-Star seine Instagram-Ansage ein. Mit "andere Probleme" meint der Schlagersänger die Auswirkungen der schlimmen Unwetter, die in der vergangenen Woche vor allem den Osten der Insel verwüstet haben und zwölf Menschen das Leben kosteten. "Und wir sollen uns aufregen oder sogar noch reagieren auf Leute, die Müll erzählen? Wir haben wie viele hier gespendet. Und das ist viel wichtiger als sich mit Schwachsinn zu befassen", beendete Jens seinen Beitrag.

Die beiden Ex-Mitarbeiterinnen hatten Jens und seiner Frau Daniela (40) vorgeworfen, dass sie den Laden häufig hätten alleine schmeißen müssen und der Chef, wenn er dann mal da gewesen sei, vor allem eines getan habe: meckern. Zudem habe Josephine, die vier Monate in dem Lokal gearbeitet habe, ihre Kündigung ohne triftigen Grund per SMS bekommen.

ActionPress Jens Büchner im Megapark auf Mallorca

WENN.com Jens Büchner bei einem Auftritt

MG RTL D / 99pro media Daniela und Jens Büchner in der Faneteria

