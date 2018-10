In den vergangenen Tagen mussten Jens (48) und Daniela Büchner (40) jede Menge Kritik einstecken. Ihre Entscheidung, das gemeinsame Fan-Café auf Mallorca für den Rest der Saison zu schließen, stieß bei vielen Anhängern auf großes Unverständnis. Doch für das Goodbye Deutschland-Paar kam es noch dicker: Zwei ehemalige Mitarbeiter der Faneteria erhoben schwere Vorwürfe gegen Daniela und Jens. Nun hat Dani genug: Sie schießt im Netz verbal gegen ihre Hater!

In einem Instagram-Post holte die Reality-TV-Darstellerin zu einem Rundumschlag aus: "Die, die mich ändern wollen – vergesst es. Die, die denken, sie würden mich besser kennen, als ich mich selbst – träumt weiter!" Die Sommerhaus der Stars-Kandidatin forderte in ihrem Beitrag die Menschen, die ihr Wort nicht halten können, dazu auf, den Mund zu halten und stellte klar, dass Tränen keinesfalls ein Zeichen der Schwäche seien. Damit war Danis Ansage allerdings noch nicht beendet: Die Leute, die das "dumme Gelaber" glauben, seien nicht besser als die, die die Lügen in die Welt setzen würden. Damit spielte sie vermutlich auf die Aussagen ihrer ehemaligen Café-Mitarbeiter an, die in einem Fernseh-Interview erklärt hatten, von Dani und Jens ausgenutzt und belogen worden zu sein. "Die, die mich am Boden sehen wollen – da lache ich drüber! Ich habe mehr Kraft und Ausdauer, als ihr glaubt", lautete die abschließende Kampfansage der Blondine.

Erst vor wenigen Tagen hatte Jens im Netz die Fassung verloren. In einem kryptischen Social-Media-Post ließ der Mallorca-Star angesichts der Kritikwelle seinen Gedanken und offenbar auch seiner Wut freien Lauf und schrieb, adressiert an seine Hater: "Warum hast du dann das Recht, nachzutreten, böse Sachen zu schreiben? Du wirst nie wieder deinen Traum leben. Nie mehr und wir werden nicht schuld sein – sondern du."

MG RTL D / 99pro media Daniela und Jens Büchner in der Faneteria

Instagram / Buechnerjens Daniela und Jens Büchner

WENN.com Jens Büchner bei einem Auftritt

