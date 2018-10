Vierbeiniger Nachwuchs bei Bill Kaulitz (29)! Der Tokio Hotel-Frontmann hat kummervolle Monate hinter sich. Im Juni verstarb sein geliebter Hund Pumba an einer nicht bekannten Todesursache. Rührend verabschiedete er sich damals von seiner treuen tierischen Begleitung und beschrieb sie als das Beste, was ihm je passiert ist. Doch nun ist Bill wieder bereit, eine vierbeinige Liebe in sein Leben zu lassen. In den sozialen Netzwerken stellte er seinen neuen flauschigen Gefährten vor – Welpe Stitch.

Auf Instagram postete er eine verkuschelte Momentaufnahme von sich und seinem neuen besten Freund mit der Bildunterschrift: "Das ist Stitch. Er ist acht Wochen alt, am 18. August geboren und wiegt vier Kilogramm." Schaut man in seine riesigen Knopfaugen, wird klar, dass Stitch genau wie Pumba ebenfalls eine Bulldogge ist – wenn auch noch im Mini-Format.

Bill gab ebenfalls preis, dass Bruderherz Tom (29) für den putzigen Neuzugang verantwortlich ist. Das Zwillingspaar steht sich auch noch mit Ende 20 sehr nah, wie die zwei kürzlich mit einem süßen Throwback-Pic aus Kindheitstagen unter Beweis stellten.

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz mit seinem Hund Stitch im Oktober 2018

Anzeige

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz mit seinem Hund Pumba

Anzeige

Instagram / billkaulitz Tom und Bill Kaulitz

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de